محافظ الإسماعيلية يكرم ياسمينا متسابقة جائزةARAB GOT TALENT

استقبل مساء اليوم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية "ياسمينا" ابنة الإسماعيلية ذات الـ16 ربيعًا ووالدها ناصر العلوانى بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لتكريمها وتسليمها شهادة التقدير وميدالية المحافظة وجائزة مالية تشجيعًا لها على مواصلة النجاح بعد أن رفعت اسم الاسماعيلية ومصر بفوزها فى مسابقة ARAB GOT TALENT والتى أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت.

أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن مصر ولادة وبها العديد من المواهب المتميزة فى كل المجالات من شباب مصر مشيدًا بأداء وصوت ياسمينا التى أبهرت لجنة تحكيم البرنامج بأغنية أم كلثوم عن العشاق وحصلت على الباز الذهبى، فعلى الرغم من صغر سن ياسمينا 16 سنة، إلا أنها تغنى وتطرب مثل عمالقة الفن وأفضل، لتصعد ياسمينا مباشرة إلى النصف الثانى من المسابقة حيث منحتها نجوى كرم الباز الذهبى وبهذا تكون قد انتقلت ياسمينا للنهائيات.

وأكد محافظ الإسماعيلية على اهتمام كل أجهزة الدولة برعاية أبنائها من المتميزين والمبدعين فى شتى المجالات واحتضانهم ودعمهم لمواصلة النجاح ورفع أسم مصر عاليًا.



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المحافظ يلتقى بياسمينا



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شهادة تقدير



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درع المحافظة