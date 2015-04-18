رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية : توثيق فترة حكم عدلي منصور لمصر

قال خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، أن هناك مشروع لمسح ثقافي شامل لمصر في كافة المحافظات. جاء ذلك بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية اليوم في قصر الاتحادية

وأضاف عزب خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن مكتبة الإسكندرية ستدفع بعدد من المشروعات لدعم الشباب وإعداد جيل مثقف.

> وأوضح أن المسح الثقافي الذي أجرته مكتبة الإسكندرية أكد عدم ارتباط الفقر بنقص الوعي والثقافة لدى الشباب.

> وفي سياق آخر، قال رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية إن فكرة توثيق فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور ارتبطت بطرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة وقتها لهذا الكتاب، مشيرا إلى أن هذا الكتاب مقدمة لاستكمال ذاكرة مصر المعاصر