بالفيديو - سان جيرمان ينسى أحزانه الأوروبية.. ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

(إفي): فاز باريس سان جيرمان اليوم خارج الديار على مضيفه نيس بثلاثة أهداف لواحد بالجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

تقدم الأرجنتيني خابيير باستوري في الدقيقة 39، ولكن ماثيو بودمير تعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف باستوري الهدف الثاني له ولفريقه قبل أن يضيف الأوروجوائي إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الباريسي لـ65 نقطة في صدارة المسابقة وبفارق نقطة واحدة عن ليون الذي سيستضيف يوم الأحد سانت إيتيان الفرنسي بنفس الجولة، مع العلم بأن لبي إس جي مباراة مؤجلة.

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