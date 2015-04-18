جريزمان يؤمن لأتليتكو 3 نقاط غالية من ملعب ريازور

(إفي): فاز أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين لواحد على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الـ32 من عمر الليجا في مباراة كانت صعبة على الـ"روخيبلانكوس" خلال الدقائق الأخيرة منها.

تقدم أتليتكو مبكرا على ملعب الريازور (ق5) بهدف سجله الفرنسي المتألق أنطوان جريزمان من مقصية رائعة بعد فشل الديبور في تطبيق مصيدة التسلل.

لم ينتظر جريزمان سوى 17 دقيقة لاضافة الهدف الثاني له وللأتلتي من رمية تماس أرسلها جاميز حاول دفاع أصحاب الأرض تشتيتها ولكنها وصلت للفرنسي داخل منطقة الجزاء الذي سددها أرضية داخل المرمى.

أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه مدرب أتلتيكو، الأرجنتيني دييجو سيميوني (ق44) بسبب احتجاجاته الدائمة على قراراته دون داع.

قلص أوريول رييرا النتيجة (ق77) بعد عرضية تلت مرواغة رائعة من سيديني لخوانفران تخللها "كوبري" حيث حول الكرة برأسها نحو المرمى لمسها الحارس السلوفيني يان أوبلاك بيده ولكنه لم يمنعها من احتضان الشباك.

وحاول أصحاب الأرض خلال الدقائق المتبقية تسجيل هدف التعادل في ظل تراجع لاعبي "لوس كولشونيروس" الذين لجأوا للتكتل الدفاعي للحول دون هذا الأمر حتى انتهت المباراة لصالحهم.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتليتكو لـ69 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد الوصيف الذي سيواجه مالاجا الليلة ومثلها عن فالنسيا الرابع الذي خسر اليوم من برشلونة بهدفين.

من ناحيته أصبح رصيد ديبورتيفو لاكورونيا 28 نقطة في المركز الـ17 وهو نفس رصيد ألميريا الذي قد يخطف مرتبته اذا ما فاز غدا على مضيفه رايو فايكانو.