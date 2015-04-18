وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض الصناعات الحرفية التراثية بأسوان

افتتح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، مساء اليوم، السبت، معرض الصناعات الحرفية "التراثية" الذى تنظمه الغرفة التجارية بأسوان، بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان.

رافق الوزير خلال الافتتاح اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية، ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، وذلك داخل المتحف النوبى بمدينة أسوان.

>ويضم لمعرض منتجات حرفية يدوية، من كراسى وترابيزات مصنوعة من جريد النخل، بالإضافة إلى المفروشات المصنوعة من النول، والصناعات الحجرية الجرانيتية، وغيرها من الصناعات التى تعتمد على الخامات التى تتميز بها محافظة أسوان.