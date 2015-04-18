ملتقى التوظيف بكفر الشيخ يدعو لزيارة آثار فوه ودسوق

تحول ملتقى التوظيف الأول بالمدرسة الفندقية بكفر الشيخ للقاء عن السياحة بكفر الشيخ وسبل تنشيط السياحة وجذب السياح من كل الدول الأوربية أو العربية وتنشيط السباحة الداخلية.

وأكد أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن شركات السياحة ترحب بالعمالة المصرية من خريجى الدبلومات الفنية للعمل بها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفنى والتدريب.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ الملتقى التوظيفى الأول بفندق مدرسة كفر الشيخ الفندقية – طريق صبرى لقاضى بمدينة كفر الشيخ اليوم السبت، بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ والدكتور غازى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وعبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى بكفر الشيخ وأحمد هندى مستشار وزير التعليم الفنى للتعليم التجارى وصفوت صلاح رئيس الإدارة المركزى لوحدة تيسر الانتقال لسوق العمل بوزارة التعليم الفنى وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة .

وأضاف أن الملتقى اليوم الذى شهدته محافظة كفر الشيخ لتوظيف أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بالشركات الخاصة والمصانع هو الأول من وعه بالمحافظة. وأشار صحصاح إلى أنه يتنزها فرصة اليوم للدعوة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية خاصة أن كفر الشيخ بها مواقع سياحية دينية إسلاميه وقبطية وفرعونية.