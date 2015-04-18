الابن غير المتعاون نتاج لأب غير متعاون!

هو الابن الأناني الانطوائي الذي يحب نفسه فقط ولا يحب أن يقدم الخير والمساعدة للآخرين، هو الابن الذي لا يمد يده بالبيت- تنظيم، تنظيف، شراء حاجة- ويبخل على الآخرين- الزملاء والأصدقاء- أيضا بعطائه وجهده ومعارفه وخبراته !

عن صور عدم تعاون الابن المراهق وتأثير صورة الأب غير المتعاون تحدثنا الدكتورة" ابتهاج طلبة" عميدة كلية رياض الأطفال.

- لاشك أن الابن- الطفل أو الشاب- يستمد صورة الحياة وطرق معايشتها مما يشاهده أمامه؛ فإن كان أفراد البيت وعلى رأسهم الأب- وهو الجانب الذكرى بالبيت- يتعاونون فيما بينهم ويتشاركون المسؤولية، ومعاً يقيمون بأنشطة ايجابية كالحوار وعرض الآراء والتنازل عن بعضها، والتمسك بالبعض الآخر لأفضليتها...شب الابن على هذا السلوك التعاوني واعتاد عليه.

- مظاهر سلبية هذا الابن وعدم رغبته في التعاون تتضح ملامحها في عدة صور نفسية وشكلية؛ منها حب العزلة والانفراد بالنفس، الهرب من الصداقات والعلاقات، وعدم الاندماج اجتماعيا معهم.

- يفضل الصمت فلا يتدخل في اى حديث ولا يبدى رأيه، أو يوجه النصح لأحد.

- يقضي معظم ساعاته بالبيت في أنشطة سلبية كمشاهدة التليفزيون، والألعاب الاليكترونية.

- يتضجر وينفر أمام اى خدمة تطلب منه محاولا الهروب والتعذر، وإن اضطر للاستجابة قام بها متضرراً ومقصراً معاً، والنتيجة أن يشب على عدم الاعتماد على النفس وطلب المساعدة من الآخرين، رغم عدم مساعدتهم عند طلبهم.

للأب تأثير

"نعم هو دور الأب وتأثيره على الابن المراهق كبير خاصة وهو على أعتاب المراهقة "وتضيف الدكتورة" ابتهاج":

1- كن القدوة في هذا الشأن، ودع ابنك يراك وأنت تعاون الزوجة " الأم" وقت انشغالها بأعباء كثيرة،هيا: نظم غرفتك وحاجاتك ولا تتركها مبعثرة هنا وهناك.

2- على الأب أن يبدي شيئاً من الحزم أمام هذه المشكلة -عدم التعاون- ولا يتركها تنمو دون علاج.

3- لا تستجب لكل مطالب الابن، ولا تدلله كل الدلال، ولا تيأس – أيضا- من عدم تعاونه وخدمة نفسه.

4- اتركه يجرب ويخطأ ويتحمل النتيجة، فلا تساعده في تنظيم وقته واتركه لفترات طويلة بلا تعاون حتى يجمع أطراف المشكلة.

5- احذر التسليم بعدم تنظيم المهام بالبيت أو تركها بلا متابعة، ولا تحمل الأخ الأخر كل المهام.

6- أكثر من الجلوس مع الابن والمحاورة معه في هذا الشأن؛ ماذا فعلت في المدرسة؟ ماذا أنجزت من عمل؟ ماذا قدمت للبيت أو لأمك من مساعدة؟واختمها بالقول: أرى الناس من حولك يخدمونك فماذا قدمت أنت لهم؟

7- أحسن الاستماع إلى كلامه وإجاباته، ومن مفرداته يكون العلاج

8- داوم على طلب المساعدة منه بأسلوب محترم جاد،مثل: تنظيم المكتب، البحث في ألنت عن موضوع ما، ولاتنس شكره والثناء عليه عندما يبدى استجابة وتعاونا

9- حاول بصورة غير مباشرة تنظيم وقت الابن، بمعنى وضع حد أقصى لمشاهدة التلفاز، والاندماج في الألعاب، ويتم ذلك بالمحاورة والتنويه بقيمة الوقت.

10- كل الحذر من التدليل المفرط، مع السعي نحو دفع الابن للقيام بخدمة نفسه بشكل تدريجي

11- تنظيم المهام في البيت وتوزيعها على كافة أفراد الأسرة-البنين والبنات- دون تفريق في المعاملة، ومتابعة ذلك لفترة حتى تنتظم الأمور.