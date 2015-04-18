بالصور.. محلب يشكر وزير الكهرباء والفنيين لإصلاح أبراج الإنتاج الإعلامى فى وقت قياسى

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء، ومعه رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبعض الفنيين والعمال بالشركة، حيث قدم لهم رئيس الوزراء الشكر على الجهود التى بذلوها فى الأيام القليلة الماضية لإصلاح أبراج الكهرباء فى وقت قياسى، والتى تم تفجيرها فى مدينة 6 أكتوبر، وأثرت على انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامى وبعض المناطق الأخرى.

وقال رئيس الوزراء إن ما تم من تفجير هو عمل إرهابى إجرامى، ولكن فى المقابل ما بذل من جهد من رجال وزارة الكهرباء الشرفاء، واختصار لزمن الإصلاح يُعبر عن روح التحدى المصرية، مضيفًا: أشكركم من موقعى كرئيس للحكومة، وأرجو إبلاغ شكرى وتقديرى لباقى فريق العمل، فأنتم رجال مصر الذين ستتحقق على أيديهم الإنجازات.

وقال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن الوضع عاد الآن أفضل مما كان، ورجال الشركة بذلوا جهودا كبيرة، وهم جاءوا الآن من الموقع للتأكيد على أنهم وعدوا بالإنجاز فى زمن قياسى ونفذوا، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 145 برجًا تعرضت للاعتداءات فى الفترة الأخيرة، وقمنا بإصلاحها على الفور، والأبراج الأربعة التى تم تفجيرها مؤخرًا فى أكتوبر وغيرها، تم إصلاحها على التوازى.

وأصر رئيس الوزراء على تقديم الشكر بصفة خاصة لأحد العمال الذين حضروا اللقاء، وقال له: "وصل لزملائك شكرنا جميعًا"، فرد العامل" مجرد تحيتك لنا تكفينا، والتعب كله بيروح".

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هؤلاء هم عمال مصر الشرفاء، الذين يدركون ما يواجهه وطنهم حاليًا من مخاطر وتحديات، ويبذلون قصارى جهدهم كل فى موقعه، وهذه هى الرسالة التى يجب أن يتبناها الإعلام فى هذه المرحلة الحالية من عمر الوطن، التى نواجه فيها إرهابًا، وعمليات إجرامية، لن تثنينا عن مسيرتنا نحو البناء والتنمية.



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محلب يستقبل وزير الكهرباء والفنيين لإصلاح أبراج الإنتاج الإعلامى



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رئيس الوزراء يوجه الشكر للفنيين لإصلاح أبراج الإنتاج الإعلامى فى وقت قياسى



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عمال مصر الشرفاء فى لقاء رئيس الوزراء



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محلب يصافح الفنيين المشاركين فى إصلاح أبراج الإنتاج الإعلامى



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رئيس الوزراء يوجه التحية لأحد العمال



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مصافحة الفنين المشاركين فى إصلاح أبراج الإنتاج الإعلامى



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محلب يداعب أحد العمال



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رئيس الوزراء وأحد العمال

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