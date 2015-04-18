لجنة الفيروسات الكبدية: صرف عقار أوليسيو المعالج لفيروس سى مايو المقبل

نظمت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بدءًا من أمس الأول الخميس، حتى اليوم السبت، دورة تدريبية للأطباء العاملين بمراكز العلاج بحضور 700 طبيب.

وتم تدريب الأطباء على الخطوط الاسترشادية وقواعد العلاج الحديثة باستخدام عقار الـ"أوليسيو" المُعالِج لفيروس سى، ليبدأ تطبيقه بمراكز العلاج التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مايو المقبل.

العلاج لمدة 3 أشهر بدلا من 6 أشهر باستخدام الأوليسيو

>وقال الدكتور جمال عصمت، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه نظرًا لوجود أدوية حديثة تم الموافقة عليها من وزارة الصحة لاستخدامها فى مصر ، فقد تم تعديل البروتوكول العلاجى ليصبح العلاج لمدة ثلاثة أشهر، سواء كان علاج ثلاثى لمدة 3 أشهر، باستخدام الإنترفيرون، والريبافيرين، والسوفالدى، أو ثنائى باستخدام السوفالدى، والأوليسيو.

وأشار عصمت فى تصريحاتٍ له إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لتدريب 700 طبيب من مراكز العلاج المختلفة على البروتوكول الجديد، موضّحًا أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، سوف تعدل البرتوكولات العلاجية لمصلحة المريض، كما تمت الموافقة على علاجات جديدة، تناسب المريض المصرى، لها فعالية أكبر وآثار جانبية أقل.

بدء العلاج بالأدوية الجديدة باستخدام السوفالدى أكتوبر الماضى

>وأوضح عصمت أنه تم بدء العلاج باستخدام الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى فى أكتوبر 2014 باستخدام العلاج الثنائى لمدة 6 أشهر، من الريبافيرين، والسوفالدى، والعلاج الثلاثى لمدة 3 أشهر، باستخدام الإنترفيرون، والسوفالدى، والريبافيرين، موضحا أنه تم صرف العلاج لـ54 ألف مريض حتى الآن، خلال الـ6 أشهر الماضية، وهذا العدد من المرضى يزيد عن عدد الحالات، التى كان يتم علاجها فى السابق لمدة سنة كاملة باستخدام الإنترفيرون والريبافيرين فقط.

وأكد أن اللجنة القومية تستهدف الوصول إلى 150 ألف مريض يتم علاجهم خلال عام واحد من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2015.

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