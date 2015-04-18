أخبار مصر العاجلة.. النيابة تطعن على براءة سامح فهمى فى "تصدير الغاز"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها قرار النائب العاك المستشار هشام بركات، بالطعن أمام محكمة النقض على براءة وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمى، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، مع تكليف نيابة الأموال العامة بفحص أسباب الحكم السابق ببراءة فهمى.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، الذى أعلن خلاله البدء قريبًا فى برنامج تأهيل وإعداد الشباب لتولى المناصب القيادية، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن حضارة الشعب المصرى العريقة، حالت دون سقوط مصر فى براثن الفوضى.

وعلى مدار الساعات الماضية، واصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات عاصفة الحزم العسكرية ضد معاقل الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، فضلًا عن إعلان وزارة الخارجية إجلاء 1460 مصريًا من اليمن منذ إندلاع الأزمة.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- النيابة تطعن على براءة سامح فهمى فى تصدير الغاز لإسرائيل

- السيسي: الإعلان قريبًا عن برنامج لإعداد الشباب لتولى المراكز القيادية

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>- السيسى يسلم عدلى منصور النسخة الأولى من كتاب يوثق فترة رئاسته لمصر

- السيسى يشيد بجهود مكتبة الإسكندرية فى تنظيم مؤتمر حول مواجهة التطرف

- المتحدث باسم وزارة الخارجية: 1460 مواطنا مصريا تم إجلاؤهم من اليمن

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- السلطات السودانية تطلق سراح 46 صيادًا مصريًا دون السن القانونية

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>- المتحدث العسكرى: تدمير 69 فتحة نفق بسيناء.. وضبط 129 بندقية خرطوش

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>- إحالة محمد حسين يعقوب وآخر للجنح لمنعهما وفد الأوقاف من دخول مسجد بالمنيا

- "جنايات القاهرة" تقرر إدراج مؤسس "أنصار بيت المقدس" على قوائم الإرهاب

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-مصدر بالخارجية: لم "نشكو" فجر السعيد لأمن الدولة الكويتى

-وزير العدالة الانتقالية: قد نضطر إلى زيادة المقاعد بقانون الانتخابات

- تخفيض سعر السوفالدى المصرى لـ2400 بالصيدليات بدلا من2670 جنيها

>- وزير النقل: طرح مناقصة مترو الهرم وبدء تنفيذه قبل نهاية العام الجارى

- نيابة السلام تتهم مصور ومساعد مخرج "المستخبى" بحيازة الهيروين

- وقف مدرس عن العمل وزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة

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- موجز الاقتصاد.. رئيس "فوسفات مصر": مليار طن احتياطى بمناجم أبو طرطور

- موجز أخبار محافظات مصر.. مدرس يوزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة

- موجز الصحافة العالمية: عدد قتلى إسرائيل فى جميع حروبها مع العرب 23320

>- أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. تأجيل حل أحزاب ما قبل ثورة 25 يناير لـ20 يونيو