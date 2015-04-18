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"اليوم السابع": حرب اغتصاب الحجاب

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"اليوم السابع": حرب اغتصاب الحجاب "اليوم السابع": حرب اغتصاب الحجاب
فى ملف خاص، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غد الأحد، تحت عنوان "حرب اغتصاب الحجاب"، رصداً شاملاً لردود الأفعال الغاضبة على دعوة الكاتب شريف الشوباشى، لمليونية خلع الحجاب فى ميدان التحرير، وتفاصيل المحاضر التى حررتها عدد من الفتيات والسيدات بأقسام الشرطة ضده، فضلاً عن تأكيدات رموز من التيار الليبرالى أن الدعوة قمعية ومتطرفة وقائمة على التمييز.

وينفرد "اليوم السابع"، فى عدد الأحد، بكواليس اتصالات رموز جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج مع الدكتور محمد البرادعى، ليكون حلقة وصل بينهم والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال اتصالاته فى التحريض ضد الشعب المصرى من خلال العديد من الدوائر الدولية والإقليمية المختلفة.

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