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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى

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افتتح الدكتور المهندس أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم السبت، معرض منتجات التعليم الفنى بالمدرسة الفنية الصناعية المتقدمة بكفرالشيخ، بشرائه عددا من منتجات المدارس تشجيعًا لأهالى المحافظة للتسوق من المنتجات.
>محافظ كفر الشيخ يفتتح معارض التعليم -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ يفتتح معارض التعليم

وشملت أجنحة المعرض، معرض التعليم الزراعى، والذى ضم المدارس الثانوية الزراعية بـ(كفر الشيخ ودسوق وقلين وفوه ومطوبس)، وشمل منتجات الدواجن والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان ومنتجات العجائن والمخبوزات والنباتات والزينة.

كما شمل جناح معرض التعليم الفنى الصناعى بمدارس (كفر الشيخ الصناعية بنات ودسوق الصناعية بنات، وسنهور المدينة بدسوق الصناعية بنات، وسيدى سالم الصناعية بنين، ومدرسة دسوق الصناعية بنيين ومدرسة بيلا الصناعية بنين كفر الشيخ الصناعية العسكرية كفر الشيخ الفنية المتقدمة، حيث شمل المعرض منتجات التعليم الفنى من الأثاث والمفروشات، ولوحات ومكاتب وعدد من منتجات التعليم الفنى.
>منتجات التعليم الصناعى -اليوم السابع -4 -2015
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منتجات التعليم الصناعى

وأكد المحافظ أنه سيتم عمل معرض لتسويق منتجات التعليم الفنى فى أفضل المواقع الحيوية بالمحافظة، كما سيتم تصدير منتجات مدارس التعليم للمحافظات الأخرى.

وأضاف، أنه سيتم الاشتراط على المقاولين الذى يقوم بالعمل فى المدارس بشراء منتجات هذه المدارس والاستعانة بها لتركيبها فى المدارس مثل الأبواب والشبابيك وغيرها.

منتجات لتعليم الصناعى فى المعرض -اليوم السابع -4 -2015
>

منتجات لتعليم الصناعى فى المعرض

المخبوزات -اليوم السابع -4 -2015
>

المخبوزات

جانب من إنتاج التعليم الفن -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من إنتاج التعليم الفن

منتجات متعددة بالمعرض -اليوم السابع -4 -2015
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منتجات متعددة بالمعرض


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مصر 365

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