أهالى "الخادمية" ينتظرون جثمان الشهيد الثالث فى حادث استاد كفر الشيخ

ينتظر الآلاف من أهالى الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، جثمان الشهيد إسماعيل محمود عبد المنعم، الذى وافته المنية اليوم متأثراً بجراحه فى أحداث استاد كفر الشيخ الرياضى، لتشيع جثمانه، ليرتفع عدد شهداء أحداث الاستاد الرياضى لثلاثة شهداء.

وكان إسماعيل محمود الطالب بالكلية الحربية نقل من بين المصابين الثلاثة فى أحداث استاد كفر الشيخ بطائرة حربية لمستشفى المعادى العسكرى ووافته المنية اليوم.

وكان قد استشهد محمد عبدالنبى وعلى سعد زهنى الطالبان بالكلية الحربية بالفرقة الثانية فى الحادث الإرهابى.

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