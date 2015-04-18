بالصور.. حى العامرية ينتهى من تجهيز مقر "مشروعك" للقضاء على البطالة

قام حى العامرية برئاسة اللواء خالد محى الدين اليوم بتوفير مقر للمشروع القومى للتنمية المجتمعية و لبشرية والمحلية ( مشروعك )، بالمركز الدولى للتنمية الريفية والواقع على الطريق الصحراوى بالعامرية.



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قائمة المشروعات الصغيرة

> وتم اليوم أعمال التجهيزات والدهانات، وذلك بوجود إدارة النظافة، وإدارة الحدائق، وتم تجهيز المقر على أعلى مستوى، وجارى تأسيسه بالمكاتب والمفروشات وتزويده بشبكه من الحواسب الآلية استعداداً لبدء العمل فى أسرع وقت ممكن.



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قائمة المشروعات المطروحة ضمن المشروع القومى

>وأشار اللواء خالد محى الدين، رئيس حى العامرية، إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين وخلق فرص عمل لهم للحد من البطالة والعمل على تنمية الاقتصاد الوطنى.



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رئيس الحى يتابع أعمال التجهيزات الأخيرة للمقر

>وقامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض البنوك المصرية بتبنى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك )، وذلك لمنح قروض ميسرة للشباب ابتداء من 25 ألف وحتى 2 مليون جنيه.



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رئيس الحى يتفقد المقر الجديد