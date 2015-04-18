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احذر.. السجائر الإلكترونية تجعلك تستمر فى التدخين بشراهة

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احذر.. السجائر الإلكترونية تجعلك تستمر فى التدخين بشراهة احذر.. السجائر الإلكترونية تجعلك تستمر فى التدخين بشراهة
يزعم أنصار السجائر الإلكترونية أن المدخنين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يعتبرونها جسرا للإقلاع عن التدخين، والعكس صحيح.

- مخاطر السجائر الإلكترونية


>وأظهرت الدراسة التى نشرت فى عدد أبريل من المجلة الأمريكية للصحة العامة، أن المدخنين الذين استخدموا السجائر الإلكترونية كانوا أقل احتمالا للتخلص من تدخين السجائر العادية من أولئك الذين لم يحاولوا تدخينها.

وقام فريق بقيادة الدكتور وائل الدليمى، رئيس شعبة الصحة العامة العالمية فى جامعة كاليفورنيا فى سان دييغو، بتحليل بيانات 1000 شخص من المدخنين بكاليفورنيا لمدة عام واحد.

- الإقلاع عن التدخين


>ووجد الباحثون أن المدخنين الذين قالوا إنهم استخدموا السجائر الإلكترونية كانوا أقل عرضة للإقلاع عن التدخين بنسبة 60%، مقارنة مع أولئك الذين لم يستخدموا السجائر الإلكترونية أبداً.

- السجائر الإلكترونية تؤخر فرص الإقلاع عن التدخين


>وقالت باتريشيا فولان، مدير مركز مكافحة التبغ، إن هذه النتائج تؤكد الضرر المحتمل الذى تسببه السجائر الإلكترونية للمدخنين، وذلك لأنها قد لا تؤدى إلى استمرار التدخين فقط ولكن أيضا قد تُأخر وتمنع فرص محاولة الإقلاع عنها.

وأضاف الباحثون أن مدخنى السجائر الإلكترونية لا يمكنهم الإقلاع عن التدخين، لأنهم يحصلون على زيادة فى جرعة النيكوتين عن طريق استخدام السجائر الإلكترونية.

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مصر 365