دفاع "أنصار الشريعة" يطالب بعرض اثنين من المتهمين على الطب الشرعى

جدد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار الشريعة"طلبهم بزيارة المتهمين، بعد رفض إدارة سجن العقرب قرار المحكمة بتمكينهم من زيارتهم كما طالبوا بعرض 2 من المتهمين على مصلحة الطب الشرعى لحاجة أحدهما إلى جراحة عاجلة فى العين، لا يصلح إجراؤها بمستشفى السجن لعدم توافر الإمكانيات اللازمة، وحاجة الثانى لكشف يوضح حالته الصحية وقت الأحداث وطالب أحد أعضاء الدفاع بمد أجل الحكم للإطلاع على أوراق القضية.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم من محاكمة 23 عضوًا بكتائب "أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع، مشيرًا إلى أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتوصلت التحقيقات الى، أن زعيم التنظيم وضع برنامج إعداد للقيام بعمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.

- بدء محاكمة 23 متهمًا فى قضية أنصار الشريعة الإرهابى