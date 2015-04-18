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تأجيل محاكمة 36 متهمًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" لجلسة 2 مايو

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تأجيل محاكمة 36 متهمًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" لجلسة 2 مايو تأجيل محاكمة 36 متهمًا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" لجلسة 2 مايو
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة 36 متهمًا فى أحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى"، لجلسة 2 مايو لسماع الشهود.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامى»، التى وقعت فى 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه.

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