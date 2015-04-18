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تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى قضية "أنصار الشريعة" لــ26 أبريل للاطلاع

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تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى قضية "أنصار الشريعة" لــ26 أبريل للاطلاع تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى قضية "أنصار الشريعة" لــ26 أبريل للاطلاع
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 عضوًا بكتائب "أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، والذين ينضمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، لاتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل تسعة آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل، لجلسة 26 أبريل المقبل للاطلاع.

ووافقت المحكمة على الطلب المقدم من عدد من أهالى وأصدقاء المتهمين، بالتصريح بحضور جلسات المحاكمة، وأشرت المحكمة على الطلب، وكلفت مسئول الأمن بالمحكمة بالتصريح بدخول أى مواطن يرغب بحضور جلسة المحكمة، دون تمييز مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، وتقدم ملازم أول هشام مشرف منفذ الدخول بمذكرة تضمنها أنه نظرا لكون الجلسة علنية، قد تم السماح لجميع الراغبين بالحضور عقب اتخاذ الإجراءات الأمنية.

كما وافقت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين فى محبسهم مرة واحدة قبل الجلسة المقبلة، وتكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ قرار المحكمة، وصرح بعرض المتهم محمد يحيى الشحات بتوقيع الكشف الطبى وموافاة المحكمة بالتقرير الطبى للمتهم.

وعقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى، وشهدت الجلسة تقديم الطلبات المقدمة من دفاع المتهمين، وأيضا أمر النيابة بضبط أحد المتهمين الهاربين والذى تم القبض عليه بمدينة السلوم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية تنظيم "كتائب أنصار الشريعة"، أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع، مشيرًا إلى أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وتوصلت التحقيقات، أن زعيم التنظيم وضع برنامج إعداد للقيام بعمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رءوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.

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مصر 365

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