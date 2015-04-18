ضبط شخص متهم بخطف عامل بمغسلة بمدينة أسوان

تمكنت اليوم مباحث أسوان من ضبط شخص متهم بخطف وضرب عامل بمغسلة بمدينة أسوان، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بين عامل المغسلة، والمتهم الأول أثناء غسيله لسيارته، دون حدوث إصابات.

على أثر ذلك قام المتهم الأول بالاستعانة بشقيقه وأصدقائه وارتكاب الواقعة، وجارٍ ضبط بقية المتهمين، تحرر عن ذلك المحضر ( 1237 ) إدارى قسم ثان.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير البحث الجنائى وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، حيث تبلغ من المدعو (مصطفى.م) 25 سنة عامل بمغسلة سيارات لتضرره من كل من المدعو (وليد.ع) 31 سنة سائق تم ضبطه و(محمد.ع) 21 سنة سائق شقيق الأول، و(عبد المنعم.ع) 28 سنة صديق الأول، وكذلك المدعو (محمود.س)، لقيامهم باحتجازه داخل المغسلة التى يعمل بها واصطحابه بسيارة ميكروباص الخاصة بالأول لمنطقة خور أبو صبيرة ومحاولة التعدى عليه بالضرب إلا أن الأهالى قاموا بتحريره منهم .