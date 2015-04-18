ضبط عاطلين لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى المخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطلين، وربة منزل بمدينة رشيد لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم للاتجار فى المواد المخدرة.

وبالفحص تبين ضبط عماد م ر 28 سنة عاطل، وعلى ج .ع 27 سنة عاطل، وملكة ص م 27 سنة ربة منزل، وجميعهم مقيمون بمدينىة رشيد لتكوين تشكيل عصابيًا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

بتقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال قيامهم بمزاولة نشاطهم ببندر رشيد، وبحوزتهم "طربة لمخدر الحشيش، عدد (46) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى (500) جرام، مبلغ مالى قدره (340) جنيها، عدد (3 ) هاتف محمول".

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، تحرر عن ذلك المحضر 4486/2015 جنايات مركز شرطة رشيد.

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