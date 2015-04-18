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زينة تنقذ أرض النعام من ورطة روبي

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زينة تنقذ أرض النعام من ورطة روبي زينة تنقذ أرض النعام من ورطة روبي

السبت 18-04-2015 16:53

تعاقد أخيراً المنتج عاطف كامل مع الممثلة المصرية زينة على بطولة مسلسل "أرض النعام" لتحلّ بديلة للمغنية والممثلة روبي التي اعتذرت بشكل تام عن استكمال الشخصية بسبب ظروف حملها.
وبذلك، يُعرض لزينة عملان في شهر رمضان، هما: "أرض النعام" و"زواج بالإكراه".
ويجري تصوير المسلسل الثاني حالياً، ما يستدعي من زينة التنسيق بين مواعيد العملين حتى لا تكون سبباً في تعطيل أيّ منهما.

 

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