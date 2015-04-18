تكثيف ساعات العمل أسقط هؤلاء الفنانات أرضاً

بسبب اضطرار بعض مخرجي المسلسلات التلفزيونية إلى تكثيف ساعات العمل، من أجل إدراك مواعيد العرض المقبلة، في شهر رمضان المقبل، أو في الموسم الدرامي الثاني، أصيب بعض الفنانين بالإرهاق الشديد إلى درجة سقوطهم داخل الستوديوهات، بسبب إصابتهم بانخفاض في ضغط الدم والإغماء نتيجة للتصوير حوالى 14 ساعة متواصلة يومياً.

فمؤخّراً، سقطت الممثلة الأردنية الأصل مي سليم داخل ستوديو تصوير مسلسلها"المطلقات"المزمع عرضه بعيداً عن موسم رمضان. وبعد الكشف الطبيّ عليها، تبين أنّها مصابة بهبوط حادّ في الدورة الدموية، ما استدعى ذهابها إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وقد نصحها الطبيب بالراحة لمدّة ثلاثة أيام حتى تستعيد نفسها من جديد.

ومنذ أيام قليلة، تعرّضت الممثلة المصرية الشابة منة فضالي للموقف نفسه، أثناء تصوير مسلسلها "وش تاني"مع الفنان كريم عبد العزيز. وقد كان الأمر مضاعفاً لكونها أجرت قبل أسابيع قليلة عملية جراحيّة في بطنها.

كذلك سقطت أرضاً، في ستوديو تصوير الجزء الثاني من مسلسل "سلسال الدم" الممثلة الشابة راندا البحيري، التي أصيبت بكدمة بيدها وساقها نب اليد اليمنى، ولكنها أصرّت على استكمال تصوير المسلسل الذي يشاركها في بطولته عبلة كامل ورياض الخولي، ويُخرجه مصطفى الشال.