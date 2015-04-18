بالصور: تعرفوا على منافسة كيم كاردشيان الجديدة

وصل هوس الفتيات بالنجمة العالمية Kim Kardashian إلى حدود تتخطّى العقل والمنطق، إذ لا يكتفين بمحاكاة إطلالاتها، بل يلجأن إلى عمليات تجميل من أجل الحصول على جمالها وجسدها.

الشابة الكوبية Kathy Ferreiro من اللواتي اكتفين بتقليد KIM ظاهرياً، فلجأت إلى ارتداء ملابس شبيهة بملابس النجمة من أجل لفت الأنظار والكاميرات. وهي لهذه الغاية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مثيرة لها، وقالت إنها تنافس من خلال جسمها، االنجمة الشهيرة Kardashian .

Ferreiro البالغة من العمر 21 عاماً، والتي أثارت ضجّة كبيرة وواسعة في اليومين الأخيرين، أعلنت عزمها سرقة لقب أفضل جسد في قارة أمريكا من Kim، لأنها وحسب قولها، لم تُجر أيّ عملية تجميل حتى الآن، بل تتمتع بجسد ومنحنيات طبيعية 100 في المئة.

شبيهة كيم كردشيان السعودية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي