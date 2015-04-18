أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: تعرفوا على منافسة كيم كاردشيان الجديدة

Google+ Print

السبت 18-04-2015 17:48

وصل هوس الفتيات بالنجمة العالمية Kim Kardashian إلى حدود تتخطّى العقل والمنطق، إذ لا يكتفين بمحاكاة إطلالاتها، بل يلجأن إلى عمليات تجميل من أجل الحصول على جمالها وجسدها.
الشابة الكوبية Kathy Ferreiro من اللواتي اكتفين بتقليد KIM ظاهرياً، فلجأت إلى ارتداء ملابس شبيهة بملابس النجمة من أجل لفت الأنظار والكاميرات. وهي لهذه الغاية نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مثيرة لها، وقالت إنها تنافس من خلال جسمها، االنجمة الشهيرة Kardashian .
Ferreiro البالغة من العمر 21 عاماً، والتي أثارت ضجّة كبيرة وواسعة في اليومين الأخيرين، أعلنت عزمها سرقة لقب أفضل جسد في قارة أمريكا من Kim، لأنها وحسب قولها، لم تُجر أيّ عملية تجميل حتى الآن، بل تتمتع بجسد ومنحنيات طبيعية 100 في المئة.

شبيهة كيم كردشيان السعودية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل