سلام نقوزي نجم "ذا فويس" يطلق أول أعماله

السبت 18-04-2015 17:21
أطلق الفنان الشاب سلام نقوزي نجم "ذا فويس" بنسخته العربية، أولى أعماله الفنية وهي أغنية " قولي قولي" من كلمات وألحان طلال محفوظ وتوزيع عمر صباغ.
الأغنية ذات الإيقاع الشبابي، وبدأ بثها عبر أثير الاذاعات اللبنانية والعربية.
يذكر أن نقوزي شارك العام الفائت في برنامج " ذا فويس "، وكان ضمن فريق الفنانة المصرية شيرين.
وإلى جانب فوزه في "ذا فويس"، كان سلام نقوزي قد سبق وأحرز لقب "نجم النجوم على قناة "MBC".
أغنية " قولي قولي" للفنان سلام نقوزي
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