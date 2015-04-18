سلام نقوزي نجم "ذا فويس" يطلق أول أعماله

أطلق الفنان الشاب سلام نقوزي نجم "ذا فويس" بنسخته العربية، أولى أعماله الفنية وهي أغنية " قولي قولي" من كلمات وألحان طلال محفوظ وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية ذات الإيقاع الشبابي، وبدأ بثها عبر أثير الاذاعات اللبنانية والعربية.

يذكر أن نقوزي شارك العام الفائت في برنامج " ذا فويس "، وكان ضمن فريق الفنانة المصرية شيرين.

وإلى جانب فوزه في "ذا فويس"، كان سلام نقوزي قد سبق وأحرز لقب "نجم النجوم على قناة "MBC".

أغنية " قولي قولي" للفنان سلام نقوزي

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