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حلبة "الفورميلا 1" تضج بأغاني نجوم العرب ونجوى بفستان صمم خصيصاً للحفل

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حلبة "الفورميلا 1" تضج بأغاني نجوم العرب ونجوى بفستان صمم خصيصاً للحفل حلبة "الفورميلا 1" تضج بأغاني نجوم العرب ونجوى بفستان صمم خصيصاً للحفل

السبت 18-04-2015 22:15

سهر جمهور وعشّاق "الفورمولا 1" ليلة أمس مع مجموعة من الفناين العرب والخليجيين، ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة "للفورمولا 1" في حلبة البحرين الدولية، من خلال حفلة فنية ساهرة للنجوم عبدالله الرويشد، ونجوى كرم، ووليد الشامي وعامر زيان، حيث تفاعل معهم الجمهور الذي وصل عددهم الى أكثر من 16000 متفرج، حتى ساعات الصباح الأولى.

وقدم الفنانون العديد من أغانيهم القديمة وأغاني ألبوماتهم الجديدة أمام معجبيهم وجمهور وعشاق السيارات في البحرين، الذين حضروا من الدول الخليجية والعربية خصوصاً لحضور الحفل، ما جعل حلبة البحرين في الليل تبدو وكأنها شمس مشرقة.

من جهتها، شدت الفنانة نجوى كرم الجمهور بحضورها، ولفتت الأنظار بإطلالتها بفستان من اللونين الأصفر والأبيض الذي صمم خصيصاً لهذا الحفل، والذي يعتقد أنه من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

"سيدتي" تابعت الحفل واختارت لكم هذه الصور للفنانين.

 

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سيدتي

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