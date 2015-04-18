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بالفيديو: إيشواريا راي وأميتاب باتشان معاً في إعلانٍ للمجوهرات

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السبت 18-04-2015 17:00

يبدو أن علاقة النجمة الجذّابة Aishwarya Rai بحماها النجم القدير Amitabh Bachchan هي كعلاقة الوالد بابنته. فقد تشارك النجمان تصوير إعلان خاصّ بمجوهرات "كاليان" العالمية.

Aishwarya البالغة من العمر 41 عاماً تظهر في الإعلان بكامل تألقها وجمالها من خلال إطلالة تقليدية ومكياجٍ طبيعي ناعم، حيث تقوم بإجراء محادثة عبر الهاتف مع Amitabh كي تطلب منه تعلّم اللغة التاميلية.

أمّا Bachchan الحائز العديد من جوائز التكريم وآخرها من مصر، فهو يظهر بأناقته المعتادة جالساً على كرسيّ متجاوباً في محادثته مع كنتّه التي لا يرفض لها طلباً إطلاقاً.

هذا الإعلان يأتي في سياق الحملة الإعلانية التي تقوم بها Rai لمجوهرات "كاليان" العالمية، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تكون فيها نجمة للإعلانات العالمية.

 

أميتاب باتشان أيقونة الشاشة الدولية والـSelfie حاضرة

 

 

 

 

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