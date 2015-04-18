محلب يوجه بالعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع القومى للطرق

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم السبت ، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق، الذى تنفذه وزارة النقل، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس هيئة الطرق والكبارى، ورؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروع.

وخلال الاجتماع أكد المهندس ابراهيم محلب ضرورة أن تلتزم جميع الشركات العاملة بالمشروع بالعمل على مدى الـ 24 ساعة على 3 ورديات للانتهاء من الطرق وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وكلف رئيس الوزراء وزير النقل بأن يكون هناك متابعة يومية للمشروع وعرض تقرير أسبوعى عليه، وأى شركة تتأخر فى معدلات التنفيذ يتم إسناد الأعمال معها لشركة أخرى، وإذا لم تلتزم نسحب منها الأعمال.

وأكد محلب أن الحكومة مستعدة لحل أى مشكلة تواجه الشركات المنفذة للمشروع القومى للطرق، سواء فى الالتزام بدفع المستحقات المالية، أو توفير السولار والبيتومين، وهذه هى مسئولية وزارة النقل، ولكن فى الوقت نفسه يجب على كل الشركات الالتزام ببذل أقصى الجهود للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة، ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.

من جانبه قدم وزير النقل عرضاً تفصيلياً عن الـ 13 طريقاً التى يتم تنفيذها بواسطة الوزارة، ضمن المشروع القومى للطرق، وتشمل طريق الصعيد/البحر الاحمر، وصلة النفق/ الشط/ عيون موسى، قنا/ سفاجا، وادى النطرون/ العلمين، جنوب الفيوم/ طريق الواحات، الفرافرة/ عين دلة، وصلة المنيا إلى طريق الشيخ فضل/ رأس غارب، خشم الرقبة، الشيخ فضل/ رأس غارب، إنشاء طريق شبرا إلى بنها الحر، طريق السويس( من تقاطع الاقليمى حتى السويس)، الطريق الدائرى الاقليمى (بنها / طريق القاهرة – الاسكندرية الصحراوى)، المرحلة الاولى من الطريق الدائرى الأوسطى.

كما أشار الوزير إلى أن عدد المشروعات الخاصة بتلك الطرق قد بلغ 26 مشروعاً، بإجمالى أطوال 1109 كم من أجمالى 3400كم، وتقدر تكلفتها الاجمالية بـ 17.024 مليار جنيه، وتمر هذه الطرق من خلال عدد 14 محافظة هى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية- المنوفية- البحيرة- السويس – الشرقية – الفيوم- اسيوط – سوهاج – البحر الاحمر – قنا – الوادى الجديد – مطروح).

وتضمن العرض الموقف التنفيذى ونسبة الانجاز، وأشار الوزير إلى أن الاسابيع الثلاثة الاخيرة شهدت تقدماً ملحوظاً فى نسبة الانجاز بالمشروع، حيث كانت هناك متابعة يومية لسير العمل، وحل للمشكلات المختلفة ، سواء توفير السولار، أو البيتومين، أو غيرها من المشكلات، والشركات الان أعلنت التزامها بالبرامج الزمنية المحددة.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير السولار و البيتومين للشركات المنفذة لمشروعات الطرق، والشركات الان كثفت من العمالة ، والمعدات الموجودة بالمواقع المختلفة.

وشهد الاجتماع عرض بعض المشكلات المتعلقة بنزع الملكية خاصة بالطريق الدائرى الاقليمى من بنها حتى طريق الاسكندرية الصحراوى، وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة حل هذه المشكلات والعرض عليه خلال ساعات.



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اجتماع محلب بلجنة النقل والطرق



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لجنة النقل والطرق والمواصلات فى اجتماع محلب



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محلب خلال الاجتماع

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