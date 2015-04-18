إخلاء سبيل مصور ومساعد مخرج "المستخبى" فى اتهامهما بحيازة هيروين

أخلت نيابة السلام، برئاسة محمد سلامة، وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة سبيل مصور ومساعد مخرج برنامج المستخبى، الذى تقدمه الإعلامية منى عراقى بكفالة 500 جنيه لكل منهما بعد أن وجهت لهما النيابة تهمة حيازة مخدرات، حيث ضبطهما رجال المباحث متلبسين بحيازة "هيروين" داخل سيارة يستقلانها بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بتسليم السيارة المضبوطة لمالكتها الإعلامية منى العراقى.

كانت الينباة تسلمت تحريات المباحث، التى أكدت أن منى العراقى كلفت المتهمين، اللذين يعملان ضمن فريق عمل برنامجها "المستخبى" على فضائية "القاهرة والناس" بعمل تحقيق استقصائى عن تجارة المخدرات بالسلام وفرغت النيابة الكاميرات الخاصة بالبرنامج، التى سجلت شراء المواد المخدرة من تاجر ضمن التحقيق، الذى كلفتهما به منى العراقى.

واحتجزت نيابة السلام مساء أمس المتهمين بعد ضبطهما بكمية من الهيروين لحين التأكد من الطب الشرعى من تعاطيهما للمخدر من عدمه خاصة بعد أن أكدا أنهما كانا فى مهمة بتكليف من الإعلامية منى عراقى، مقدمة البرنامج، لإجراء تحقيق استقصائى عن تجارة المخدرات بالسلام.

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