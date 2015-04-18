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متحدث عاصفة الحزم: أعمال الإغاثة تحقق تقدما لتحسين وضع المواطن اليمنى

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متحدث عاصفة الحزم: أعمال الإغاثة تحقق تقدما لتحسين وضع المواطن اليمنى متحدث عاصفة الحزم: أعمال الإغاثة تحقق تقدما لتحسين وضع المواطن اليمنى
أكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع المتحدث باسم قوات تحالف عملية "عاصفة الحزم" العميد ركن طيار أحمد عسيرى ان عمليات عمليات الإغاثة تحقق تقدما يوميا لتحسين وضع المواطن اليمنى على الأرض فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها اليمن.

وأشار فى الإيجاز الصحفى اليومى لليوم 24 لعملية عاصفة الحزم إلى التبرع الذى قدمته المملكة اليوم للأعمال الإغاثية فى اليمن وكذلك تبرع الإمارات العربية المتحدة وقطر بمواد إغاثية وصلت إلى جيبوتى قبل يومين، كما وصلت اليوم شحنة بحرا إلى عدن والحديدة وسيليها عدة شحنات خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن التنسيق يجرى على الأرض لإيصالها للمواطن اليمنى.

كما أشار إلى ما أعلنت عنه جييوتى من فتحها المجال الجوى أمام التحالف لاستخدام المجال الجوى والبحرى لتعزيز الإغاثة والعمليات الإنسانية، لافتا إلى أن هناك عمليات كثيرة تنطلق من جيبوتى تجاه الموانئ اليمنية وباتجاه الأجواء اليمنية موجها التحية لهذه المبادرة من جانب جيبوتى.

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مصر 365