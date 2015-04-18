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موجز أخبار محافظات مصر.. مدرس يوزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة

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موجز أخبار محافظات مصر.. مدرس يوزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة موجز أخبار محافظات مصر.. مدرس يوزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أكد وقف أحد المدرسين بمدرسة حوش عيسى الثانوية بنات، وإحالته للشئون القانونية لاتهامه بتوزيع أسطوانات تحتوى أفلام إباحية على طالبات المدرسة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومجلس مدينة الزقازيق، بأكبر حملة إزالات على كورنيش مدينة الزقازيق، من أمام ديوان مبنى محافظة الشرقية، نهاية بكوبرى الجامعة.

وعثر أفراد أمن الإسكندرية على قنبلة بمحيط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولجيا بمنطقة أبى قير شرق الإسكندرية.

وشهد محيط نادى الشرطة بالسويس صوت انفجار، ما تسبب فى حالة من الذعر لجميع المناطق السكنية القريبة من النادى.

وطالبت قبيلة الترابين بشمال سيناء كافة القبائل السيناوية بالتكاتف ومواجهة إجرام الجماعات المسلحة، جاء ذلك فى بيان، ويحمل توقيع عدد من رموز وعواقل قبيلة الترابين بسيناء.

- و إلى أهم الأخبار:


>- وقف مدرس عن العمل وزع أسطوانات جنسية على طالبات فى البحيرة

- انفجار قنبلة بدائية الصنع بالقرب من سور نادى الشرطة بالسويس

- بالصور.. العثور على عبوة ناسفة بمحيط الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية

- قبيلة الترابين تتعهد فى بيان بمواجهة الجماعات الإرهابية فى سيناء

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