بالصور.. العثور على 3 مقابر فرعونية بمنزل عامل بالأقصر

عثرت شرطة السياحة والآثار بالأقصر، على 3 مقابر أثرية ترجع إلى العصور الفرعونية القديمة، وذلك خلال حملة استهدفت منزل عامل، كان يقوم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية الشغب بمركز أسنا جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مصطفى سلامة مساعد أول وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا بالواقعة من اللواء علاء السباعى، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.



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المقبرة من الداخل

>كانت قد وردت معلومات لدى العميد أحمد عبد الخالق، مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، تفيد أن المدعو "عبد الله . ن . ع" 26 سنة عامل أُجرى ومقيم قرية الشغب بمركز إسنا، يقوم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من مباحث السياحة والآثار بقيادة العقيد محمد عايد، رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر، والمقدم زكريا العيسوى، معاون مباحث السياحة والآثار.

وبعد استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات، داهمت قوة من مباحث السياحة والآثار بقيادة الرائدان حسن عبد الموجود وعصام القاضى، معاونى مباحث السياحة والآثار، منزل المتهم، وبتفتيش المنزل تم العثور على حجرة ملحقة بالمنزل تستخدم كحظيرة، بها فتحة أبعادها 50× 50 سم، تؤدى إلى بئر بعمق 3 أمتار، ينتهى بسرداب باتجاه الشمال طوله 4 متر يؤدى إلى مقبرة مكونة من ثلاث حجرات.



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بقايا الآثار داخل المقبرة

>وتبين من المعاينة، أن هذه الحجرات الثلاث عبارة عن مقابر جماعية، حيث تحتوى تلك المقابر على هياكل عظمية وجماجم وأوان فخارية ومكحلة أثرية وقطع من الكتان الذى يغطى به الموتى، وتوابيت فرعونية محطمة، بالإضافة إلى الكثير من الشواهد الأثرية.

وأكدت المعاينة المبدئية، التى أجراها مفتشو الآثار، أن هذه المقابر عبارة عن مقابر جماعية ترجع إلى العصور الفرعونية القديمة.

تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 3 أحوال بتاريخ 18 أبريل، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام لنيابات الأقصر.

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المقبرة من الخارج