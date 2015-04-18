المتحدث باسم "عاصفة الحزم": الحوثيون يطلقون النار عشوائيًا على المدنيين

قال العميد ركن أحمد العسيرى المتحدث الرسمى باسم عملية "عاصفة الحزم"، إن الميليشيات الحوثية، والعناصر التابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح، تطلق النار بشكل عشوائى على اليمنيين، الذين يخالفون أوامرها إلى جانب أنهم يضيقون على اليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية

وشدد العسيرى خلال مؤتمره الصحفى اليوم، أن التحالف العربى هو المخول بإعطاء تصاريح الطيران اليمنى، لافتًا إلى أن الميليشيات تصدر تصاريح مزورة.

وأضاف العسيرى أن دولة جيبوتى، فتحت مجاليها الجوى، والبحرى، أمام قوات التحالف العربى، الأمر الذى يُسْتَخْدَم فى تعزيز عمليات الإغاثة، قائلاً: "قطر والإمارات تبرعتا بأربع طائرات إغاثة، كما أن الميليشيات الحوثية تعتقل الموالين للشرعية على الحواجز وعند الحدود السعودية".