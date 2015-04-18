أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم "عاصفة الحزم": الحوثيون يطلقون النار عشوائيًا على المدنيين

Google+ Print
المتحدث باسم "عاصفة الحزم": الحوثيون يطلقون النار عشوائيًا على المدنيين المتحدث باسم "عاصفة الحزم": الحوثيون يطلقون النار عشوائيًا على المدنيين
قال العميد ركن أحمد العسيرى المتحدث الرسمى باسم عملية "عاصفة الحزم"، إن الميليشيات الحوثية، والعناصر التابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح، تطلق النار بشكل عشوائى على اليمنيين، الذين يخالفون أوامرها إلى جانب أنهم يضيقون على اليمنيين العائدين من المملكة العربية .

وشدد العسيرى خلال مؤتمره الصحفى اليوم، أن التحالف العربى هو المخول بإعطاء تصاريح الطيران اليمنى، لافتًا إلى أن الميليشيات تصدر تصاريح مزورة.

وأضاف العسيرى أن دولة جيبوتى، فتحت مجاليها الجوى، والبحرى، أمام قوات التحالف العربى، الأمر الذى يُسْتَخْدَم فى تعزيز عمليات الإغاثة، قائلاً: "قطر والإمارات تبرعتا بأربع طائرات إغاثة، كما أن الميليشيات الحوثية تعتقل الموالين للشرعية على الحواجز وعند الحدود السعودية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل