عقد الجولة الثانية للحوار بين المجلس المصري للشئون الخارجية ونظيره الهندي

يقوم وفد من المجلس الهندى للشئون الدولية برئاسة السفيرة أرونداتى جوش سفيرة الهند السابقة فى مصر بزيارة القاهرة يومى ٢٠ و٢١ ابريل الجاري لإجراء حوار مع المجلس المصرى للشئون الخارجية حول التطورات الإقليمية فى الشرق الاوسط وجنوب اسيا، وأهم القضايا المطروحة على المحافل الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يتناول الحوار تطورات العلاقات المصرية الهندية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

تجدر الاشارة الى ان المجلس الهندى للشئون الدولية يعد الذراع البحثي لوزارة الخارجية الهندية، ويضم العديد من الدبلوماسيين السابقين والباحثين المتخصصين فى الشئون الدولية. وستكون جولة الحوار هذه الثانية بعد ان استضافت نيودلهي الجولة الاولى فى اكتوبر ٢٠١٢ عقب توقيع المؤسستين البحثيتين على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون فى مجال البحوث المتعلقة بالشئون الدولية.