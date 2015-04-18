أردوغان يعيد افتتاح المشاريع القديمة للحفاظ على ظهوره

يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحرص على تنظيم المؤتمرات الجماهيرية لجمع المزيد من الأصوات لصالح حزب العدالة والتنمية على الرغم من النصوص الدستورية الواضحة التي تفرض حياد رئيس الجمهورية في حفل افتتاح جماعي لتدشين عدد من المشاريع بعضها سبق افتتاحه من قبل.

ونقلت صحيفة”بيرجون” التركية أنه وفقا لإعلان رئاسة بلدية كوجا ألي وولاية المدينة، فإن أردوغان سيشارك في افتتاح 195 مشروعا في المدينة، موضحة أن الغرض من مشاركة أردوغان هو تحويل حفل الافتتاح إلى “استعراض إعلامي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المشاريع التي تعتزم بلدية المدينة افتتاحها، سبق افتتاحها من قبل.

> وكشفت الصحيفة عن أن فروع حزب العدالة والتنمية بدأت قبل موعد حفل الافتتاح بأيام، في جمع المواطنين من المدينة ومن المدن المجاورة لحضور الحفل والمؤتمر الجماهيري الذي يعتزم رئيس الجمهورية أردوغان حضوره.