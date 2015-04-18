عمر البشير يواصل حصد الأصوات فى انتخابات الرئاسة السودانية

كشفت المؤشرات الأولية، لعملية فرز الأصوات للانتخابات السودانية، اليوم السبت، مواصلة مرشح حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" لرئاسة الجمهورية عمر البشير، حصد أصوات الناخبين بكل الدوائر، وسط تقدم مرشحى الحزب الحاكم للدوائر القومية والتشريعية على منافسيهم من الأحزاب الأخرى.

وحقق البشير وفقا للنتائج الأولية، نسبة عالية لا تقبل المقارنة مع أقرب منافسيه فى مختلف ولايات البلاد التى انتهت معظم دوائرها ومراكزها الانتخابية من عمليات فرز وعد الأصوات، وإعلانها للنتائج الأولية.

>وكشفت النتائج الأولية كذلك عن تقدم مرشحى حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان، لمقاعد المجالس التشريعية والولائية على منافسيهم من الأحزاب الأخرى فى أغلب الدوائر الانتخابية التى انتهت بها عمليات الفرز للأصوات.

وفى السياق ذاته، بدأت عمليات فرز الأصوات فى ولاية الجزيرة،-التى امتدت بها عمليات التصويت حتى منتصف ليلة الأمس، وفقا لقرار مفوضية الانتخابات-، وقال دفع الله إلياس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة، إن 893 ألفا و813 هى جملة الذين أدلوا بأصواتهم فى عملية الاقتراع بالولاية، من جملة مليون و733 ألفا و289 ناخبا مسجلا بالسجل الانتخابى.

يذكر أن الانتخابات التشريعية والرئاسية بالسودان، التى استمرت على مدى أربعة أيام، فى أغلب الولايات فيما عدا ولايتى الجزيرة وشمال دارفور، التى امتدت فيهما عمليات الاقتراع ليومين آخرين- سيتم من خلالها اختيار 354 مرشحا للبرلمان والمجالس التشريعية الولائية، فضلا عن اختيار رئيس للبلاد للخمس سنوات القادمة.

ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية بالسودان 16 مرشحا، على رأسهم الرئيس الحالى عمر البشير-مرشح حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم"-والذى يعد أوفر المرشحين حظا للفوز بدورة رئاسية جديدة.

وأوضحت المفوضية القومية للانتخابات السودانية، أن ظهور بعض المشاكل والصعوبات الفنية أثناء سير العملية الانتخابية لن يؤثر على إعلان نتيجة الانتخابات رسميا فى وقتها المحدد 27 أبريل الجارى بقاعة الصداقة بالخرطوم.

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