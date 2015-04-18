جدو: أنا مثل والكوت وخيسي .. والدوري في الملعب

يرى محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي أن فترة غيابه الطويلة عن الملاعب نتيجة الإصابات أمر طبيعي، مستندا على موقف ثيو والكوت لاعب أرسنال وخيسي لاعب ريال مدريد.

ولم يشارك جدو في أي مباراة مع الأهلي منذ عودته من ألمانيا، بعد التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد جدو في حديث مع الموقع الرسمي للنادي أنه يتدرب بقوة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة.

والكوت وخيسي

وأوضح لاعب الأهلي أن سوء الحظ تسبب في مد فترة العلاج، ولكن فترة الغياب الطويلة نتيجة الإصابات "أمر طبيعي ويتعرض له أي لاعب في العالم والدليل والكوت وخيسي".

والكوت غاب عن صفوف أرسنال منذ يناير 2014 ومع عودته في بداية العام الجديد لم يظهر كثيرا مع المدفعجية.

نفس الحال للاعب ريال مدريد خيسي إذ غاب منذ مارس 2014 قبل أن يعود مع نهاية العام.

تراجع المستوى

وعلى الجانب الأخر تحدث جدو عن حظوظ الأهلي في التتويج بلقب الدوري قائلا: "الدوري في الملعب، ويمكن للفريق تدارك فارق النقاط مع الزمالك".

ويحتل الأهلي المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن المتصدر الزمالك.

وعن اهتزاز مستوى الفريق أشار جدو أن توقف مسابقة الدوري والإصابات العديدة في صفوف الفريق تسبب في تراجع المستوى.

بينما يرى جدو أن الحكم على خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق في الوقت الحالي "ظالم في ظل الظروف الراهنة".

كوبر والانقسام

وبالحديث عن الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد جدو على ضرورة تقديم المساعدة اللازمة للأرجنتيني من أجل قيادة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

إلى جانب التأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وأشار جدو أن ظروف المنتخب في الوقت الحالي أفضل مما كانت عليه وقت وجود بوب برادلي.

وبالختام شدد جدو أنه لا مجال لوجود انقسامات داخل صفوف المنتخب الوطني.

مطالبا أن يتحمل كل فرد تصرفاته سواء بالإيجابية أو السلبية.