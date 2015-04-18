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التشكيل - فالكاو مهاجم وحيد.. وروني يعود لوسط الملعب أمام تشيلسي

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التشكيل - فالكاو مهاجم وحيد.. وروني يعود لوسط الملعب أمام تشيلسي التشكيل - فالكاو مهاجم وحيد.. وروني يعود لوسط الملعب أمام تشيلسي

دفع المدير الفني لمانشستر يونايتد لويس فان جال بالمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو وحيدا في خط هجوم فريقه في المباراة التي تجمعه بتشيلسي، كما أعاد واين روني لوسط الملعب في ظل الإصابات التي يعاني الشياطين الحمر منها.

ويغيب عن الشياطين الحمر كل من دالي بليند، مايكل كاريك، وفيل جونز للإصابة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي في ستامفورد بريدج لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أنطونيو فالنسيا- بادي ماكنير – لوك شاو- كريس سمالينج

في الوسط: خوان ماتا- واين روني- أندير هيريرا- آشلي يونج- مروان فيلايني

في الهجوم: راداميل فالكاو

بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من فيكتور فالديز، آنخيل دي ماريا، روبن فان بيرسي، رافائيل دا سيلفا، تايلر بلاكيت، عدنان يانوزاي، وأندرياس بيريرا.

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