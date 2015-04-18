بالصور.. فريق بهندسة المنصورة يصمم غواصة آلية يتم التحكم فيها عن بعد

تمكن فريق فيوتشر بهندسة المنصورة، من تصميم غواصة آلية متعددة المهام يتم التحكم فيها عن بعد تحت سطح الماء، وتستطيع الغواصة الآلية تنفيذ العديد من المهام تحت سطح البحر لساعات طويلة دون الاستعانة بالغطاسين وتعريض حياتهم للخطر.

فريق فيوتشر إحدى الفرق المتأهلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة إلى التصفيات النهائية فى مسابقة

> MATE ROV COMPETITION ، استطاع الفريق بابتكاره أنظمة متطورة تثرى مجال صناعة الغواصات الآلية فى مصر، كما تلبى العديد من الاحتياجات لمهام الغواصات الآلية تحت سطح البحر، وتقوم الغواصة بمهام استكشافية، ويمكن الاعتماد عليها فى أعمال الصيانة البحرية للسفن والناقلات العملاقة، كما يمكنها تنفيذ أعمال الصيانة واللحام لأنابيب البترول والغاز الطبيعى الممتدة تحت سطح البحر، والتنقيب.

ويسعى الفريق للفوز بالتصفيات النهائية التي ستقام على مستوى الجمهورية فى الأكاديمية البحرية بمدينة بورسعيد، والتنافس بقوة أمام الفرق العالمية، ويقوم بالإشراف على المسابقة مؤسسة MATE مؤسسة أمريكية مهتمة بمجال التعليم المتقدم فى المجال البحرى لمرحلة ما قبل التخرج، ومؤسسة حدث المسئولة عن تنظيم المسابقة فى مصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وهى من أعرق المؤسسات المهتمة بمجال إعداد رواد المجال البحري والملاحة البحرية فى الشرق الأوسط، وتهدف المسابقة لتطوير الفكرة وأهمية اعداد مهندسين متخصصين فى المجال البحرى والتنقيب وخدمات البترول.

ويأمل الفريق بنجاح النموذج وتطويره ليكون نموذج لغواصة آلية متعددة المهام يقدمها الفريق لتقديم خدمات وتنفيذ اعمال الصيانة واللحام للسفن العابرة بمنطقة مشروع قناة السويس الجديدة ليساهموا ببناء مصر المستقبل.



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صورة للغوصة أثناء تجربتها



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صورة لفريق العمل



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صورة للغواصة



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صورة للغواصة