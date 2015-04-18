كروس: رونالدو مجنون بكرة القدم.. ولكن عليه اختيار مواعيد أفضل لحفلاته

مازح توني كروس لاعب وسط ريال مدريد زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، وطالبه باختيار مواعيد أفضل لحفلات أعياد ميلاده.

رونالدو كان محل انتقادات من جماهير ريال مدريد بعدما أقام حفل الاحتفال بعيد ميلاده الـ30 بعد ساعات من الخسارة من أتليتكو مدريد 4-0 في الليجا.

وقال كروس لصحيفة "آس" المدريدية: "رونالدو مجنون بكرة القدم".

وتابع مازحا "ولكن لو استطاع فقط أن يختار مواعيد أفضل لحفلاته سيكون ذلك عظيما".

وواصل مضيفا "لم أحضر حفل عيد ميلاده، فقد دعاني قبلها بعدة أيام ولكنني قلت له أننا سنلعب الدربي في هذا اليوم وسيكون صعبا علي الحضور".

واستدرك متابعا "كما تعرفون خسرنا 4-0، لست مع الرأي الذي يقول أن الحفل كان يجب إلغائه .. كان سيكون كابوسا أن يتم إلغاء حفل بعد دعوة 200 شخصا قبلها بساعتين فقط".

وأتم "قررت ألا أذهب لأنني شعرت أن ذلك الاختيار الصحيح".