"القبائل العربية": مستعدون لتجنيد أبنائنا بصفوف الجيش للدفاع عن الوطن

أكد الدكتور فتحى عامر رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ورئيس ائتلاف القبائل العربية بالوطن العربى، أن كل الذين راهنوا على شق الصف بين القوات المسلحة والشعب المصرى رهانهم خاسر، لافتا إلى أن التاريخ دائما يثبت أن الجيش المصرى دائما مع الشعب المصرى بداية من ثورة يوليو 1952 مروارا بثورة يناير فى 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، مطالبا الدولة بالنهوض بالمحافظات الحدودية وخصوصا شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن الفقر والتهميش أكثر ما يساعد الإرهاب.

وأضاف عامر خلال كلمته بمؤتمر المجلس، المنعقد الآن بدار الحرس الجمهورى بمدينة نصر، لدعم القوات المسلحة والشرطة فى حربها على الإرهاب، أن القوات المسلحة دائما هى حصن الشعب، قائلا "ننظر الآن إلى شهداء القوات المسلحة وكل يوم ننعى شهيدا جديدا وتظل القوات المسلحة فى حماية هذا الشعب وتراب الوطن المقدس".

وهنأ الدكتور فتحى عامر رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ورئيس ائتلاف القبائل العربية بالوطن العربى، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى عيد تحرير سيناء، لافتا إلى أن تضامن القبائل العربية مع القوات المسلحة ليست بحاجة إلى تأكيد، لافتا إلى أن التاريخ خير شاهد على ذلك، معلنا باسم أبناء القبائل العربية عن استعداد القبائل للتجنيد فى صفوف الجيش المصرى للدفاع عن أرض الوطن، قائلا "نحن على استعداد لخدمة هذا الوطن فى أى مكان تراه القيادة السياسية ونطلب أن نكون فى الصفوف الأولى للدفاع عن هذا الوطن".

- بدء مؤتمر "القبائل العربية" لدعم الجيش والشرطة بعزف السلام الجمهورى