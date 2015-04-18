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الاتحاد يستعد للزمالك بتعادل مع دجلة

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الاتحاد يستعد للزمالك بتعادل مع دجلة الاتحاد يستعد للزمالك بتعادل مع دجلة

تعادل الاتحاد السكندري مع مضيفه وادي دجلة سلبيا اليوم السبت في الجولة الـ25 من الدوري المصري، قبل مواجهة الزمالك الخميس المقبل.

رفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، فيما يحتل دجلة المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وواصل زعيم الثغر نتائجه الجيدة، فلم يخسر الاتحاد منذ السقوط أمام للمقاصة 1-0 في الجولة الـ19.

وفاز بعدها على بتروجيت 1-0، وتعادل في 4 مباريات.

وفي مباراة أخرى، تعادل اتحاد الشرطة 1-1 مع ضيفه الرجاء.

تقدم طارق سالم للشرطة أولا في الدقيقة 29.

وعادل إسلام فؤاد النتيجة للرجاء في الدقيقة 70.

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فيديو اليوم السابع

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