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4 فوائد للتقليل من تناول اللحوم.. أهمها تجنب الحصوات

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4 فوائد للتقليل من تناول اللحوم.. أهمها تجنب الحصوات 4 فوائد للتقليل من تناول اللحوم.. أهمها تجنب الحصوات
الإقلال فى تناول اللحوم، أحد أهم النصائح الغذائية التى أصبح الأطباء يتبنونها وينصحون مرضاهم بها على الدوام، فكثرة تناول البروتين، والإسراف فى تناول أنواعه المختلفة، يقرب الإنسان من المرض، وخاصة الأمراض المزمنة.

ويقدم الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية عدة فوائد لمنحنى تقليل اللحوم، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة الهامة فى التخلص من دهون الجسم ومشكلاته التى يتسبب فيها الإسراف فى تناول اللحوم، فجسم الإنسان لا يتحمل تناول أكثر من قطعة لا تتعدى ربع حجم اليد الواحدة، إضافة إلى أن تناول أنواع متعددة من البروتين سواء اللحوم البيضاء أو الحمراء يزيد من نسب اليوريا فى الدم، وهو ما يعد بأخطار صحية كثيرة.

والاعتماد على الخضراوات كبديل جيد للحوم، يمد بكل ما يحتاجه الجسم من عناصر وطاقة على عكس ما يعتقد البعض، كما يحمى من كم كبير لا فائدة منه من .

4 فوائد لتقليل تناول اللحوم والاعتماد على الخضراوات


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تجنب الشعور بالتقلصات المعوية والهضم السيئ، والتخلص التام من غازات البطن المزعجة
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تجنب زيادة نسب الدهون الثلاثية فى الدم، والكوليسترول السيئ والضار
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تجنب الإصابة بالحصوات الكلوية، والتى يسهل تكونها بزيادة نسبة البروتين فى الطعام، وعلى مدار فترات طويلة
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تجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة كتلة الجسم عن المسموح، تجنب الإصابة بمرض النقرس بكل تأكيد

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مصر 365

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