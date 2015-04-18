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الكنيسة تبدأ فعاليات دورة “قائد أرثوذكسي مؤثر”

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الكنيسة تبدأ فعاليات دورة “قائد أرثوذكسي مؤثر” الكنيسة تبدأ فعاليات دورة “قائد أرثوذكسي مؤثر”

نظم المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية اليوم الدورة الأولى لقيادات الخدمة بالكنيسة وذلك لتدريبهم على مهارات القيادة والإدارة .
> بدأت الدورة بكلمة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني أكد فيها على أهمية أن يعتني الخادم بتنمية مهاراته وقدراته ليكون أداءه فعالا في خدمته ، وهو ما نبه لأهميته السيد المسيح في قوله “إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ، وَلكِنَّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ.” (لو 10 : 2، تلاها محاضرة للأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس الذي أشار لأهمية دور الكاهن والخادم كقائد في مجال خدمته مقدما بعض الأمثلة الكتابية وبعض التطبيقات العملية .
> من الجدير بالذكر أن دورة “قائد أرثوذكسي مؤثر” تهدف إلى تدريب قيادات الخدمة في الإيبارشيات من كهنة ، أمناء خدمة ، رؤساء وأعضاء مجالس كنائس .
> وأشار مصدر بالمجمع المقدس إلى أنه سيتم تقسيم قيادات إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل إلى مجموعات تتكون كل منها من 14 إيبارشية ومن المقرر أن تستغرق الدورة أربعة أيام لكل مجموعة

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