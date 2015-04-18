الإصابة بالحساسية تنتج عن استعداد تكوينى بالجينات

أصبح الأطفال الصغار فى السن يعانون من حساسية الصدر والتى تظهر على هيئة كحة متقطعة، وبصفة خاصة أثناء الليل وهناك بعض الأطباء الذين يؤكدون أنها تزول تلقائيا عند بلوغهم سن الـ5 سنوات.

فى هذا السياق، أوضح الدكتور نبيل الدبركى أستاذ الصدر والحساسية ورئيس الجمعية المصرية للصدر والحساسية، خلال المؤتمر الـ19 للجمعية المصرية للصدر والحساسية، الذى أقيم مؤخرا تحت عنوان "أمراض النسيج الرخوى للرئة"، أن الحساسية يصاب بها الشخص نتيجة استعداد تكوينى فى جيناته، وهذه الجينات تظهر فى أى عمر وذلك نتيجة لتعرض الشخص لبعض المواد التى تثير تفاعل الحساسية.

وأضاف الدكتور نبيل "أن العلاج الأمثل للتخلص من الحساسية يعتمد على كمية ونوع تعرض المريض للمواد المثيرة للحساسية، فهناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون لمدة طويلة أو قصيرة فى العلاج".

وأشار إلى أن هناك بعض العلامات التى تساعد على انخداعك فى إصابة طفلك بالحساسية، كشعور الطفل بضيق فى التنفس، أو "تزييق" بالصدر، و قد تكون علامة لإصابته بنزلات شُعبية حادة فيروسية أو بكتيرية، وتعد أعراضها كأعراض أزمات الحساسية، وفى حالة إصابة الطفل بالحساسية فإنه يعيش بها طوال عمره، ولكن يجب التأكد أولا من قبل الطبيب المختص.