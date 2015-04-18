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5 فوائد لتناول الأسماك أهمها القضاء على الأرق والزهايمر

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5 فوائد لتناول الأسماك أهمها القضاء على الأرق والزهايمر 5 فوائد لتناول الأسماك أهمها القضاء على الأرق والزهايمر
الأسماك أحد الأغذية الصحية قليلة السعرات الحرارية، والتى يفضل كثير من الأشخاص تناولها، كما أن لها فوائد صحية متعددة فى الوقاية من الأمراض.

الأسماك


>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الأسماك أحد الأغذية الصحية والمفيدة نظرا لاحتوائها على قدر كبير من الأوميجا 3 ،6، والفسفور كما تعتبر من الأطعمة سهلة الهضم.

فوائد الأسماك الصحية


>وأضاف د.حماد أن هناك فوائد صحية عديدة لتناول الأسماك، وأهمها:
>1)مفيد لكبار السن حيث يحميهم من الإصابة بالشيخوخة الدماغية " الزهايمر" نظرا لأنه من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، 6.
>2) مفيد للأشخاص الذين يعانون من الأرق.
>3) مفيد لتحسين عملية الهضم نظرا لأنه سهل الهضم.
>4) مفيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة نظرا لأن سعراته الحرارية قليلة بشرط إعداده بالطرق الصحية.
>5) مفيد للأشخاص الذين يعانون من الكولسترول وكذلك مرضى السكرى.

أهمية طهى الأسماك بطرق الصحية


>وتابع د.حماد "وتزيد فوائد تناول الأسماك فى حالة طهيه على الطريقة الصحية مشويا أو بالفرن وتجنب أعداده بالطرق التقليدية "القلى" نظرا لأن ذلك يساهم فى فقدانه فوائده الصحية".

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