الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً على بعض المناطق وتستمر الرياح الشمالية الغربية بالتأثير على الدولة تكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر وتكون مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق ويطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح .. شمالية غربية / 20 - 36 كم/ساعة على اليابس يصل 40 - 55 عقدة على البحر .

> البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و38 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 24 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا



> أبوظبي 32 22 85 25 .

> دبي 31 24 80 25 .

> الشارقة 32 23 80 20.

> عجمان 35 21 85 20.

> أم القيوين 34 22 85 20 .

> رأس الخيمة 35 21 85 25 .

> الفجيرة 36 26 85 30.

> العين 36 25 80 20 .

> ليوا 35 24 85 25 .

> الرويس 32 24 75 20 .

> السلع 33 25 75 25.

> دلما 32 24 85 35 .

> طنب الصغرى 33 23 80 40 .

> طنب الكبرى 33 23 80 40 .

> أبوموسى 34 24 80 40.

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