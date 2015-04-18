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أحمد سمير يعود لقائمة الزمالك أمام الفتح الرباطي في غياب دويدار

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أحمد سمير يعود لقائمة الزمالك أمام الفتح الرباطي في غياب دويدار أحمد سمير يعود لقائمة الزمالك أمام الفتح الرباطي في غياب دويدار

يعود أحمد سمير ظهير الزمالك لقائمة الفريق أمام الفتح الرباطي المغربي في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية، والتي يغيب عنها أحمد دويدار للإصابة.

ويستضيف الزمالك الفتح الرباطي يوم الأحد على ملعب الجيش بالسويس في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

وأعلن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 20 لاعبا، من بينهم سمير الذي غاب عن الفوز على سموحة 1-0 في الدوري.

ودخل إسلام جمال أيضا القائمة في غياب أحمد دويدار للإصابة.

واستمر غياب عبد الله سيسيه عن قائمة الفريق الأبيض.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - جنش

خط الدفاع: علي جبر - محمد كوفي - إسلام جمال - أحمد سمير - حازم إمام - عمر جابر - حمادة طلبة

خط الوسط: إبراهيم صلاح - طارق حامد - أحمد توفيق - محمد شعبان - معروف يوسف - أيمن حفني - أحمد عيد عبد الملك

خط الهجوم: خالد قمر - باسم مرسي - أحمد علي

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