انتحار متهم داخل حجز قسم شرطة أول الإسماعيلية

أقدم متهم محتجز بقسم شرطة أول الإسماعيلية على الانتحار بملاءة سرير، اليوم السبت، بغرفة الحجز بالقسم تاركا رسالة يطلب فيها من أسرته أن تسامحه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال مصدر أمنى بقسم الشرطة، أن المتهم "السيد ح. ح" 49 عاما وُجد مشنوقا داخل غرفة الحجز ، وبجواره رسالة بخط اليد.
وأضاف: "المتهم ألقى القبض عليه بتهمة النصب ومطلوب لتنفيذ حكم بالحبس لمدة سنة فى القضية رقم 2472 لسنة 201 جنح مستأنف الإسماعيلية".
وقال المصدر: "وجد بجوار جثته رسالة طلب فيها من أسرته أن تسامحه وأوصى أشقاءه برعاية أطفاله".
وأوضح مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام " أن المتهم وصل إلى مشرحة المستشفى، جثة هامدة ويبدو على رقبته آثار للشنق".