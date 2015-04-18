أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المدعون بالحق المدنى بـ"الشروع فى قتل رئيس الزمالك" يطلبون ضم محضر "الدفاع الجوى"

Google+ Print
المدعون بالحق المدنى بـ"الشروع فى قتل رئيس الزمالك" يطلبون ضم محضر "الدفاع الجوى" المدعون بالحق المدنى بـ"الشروع فى قتل رئيس الزمالك" يطلبون ضم محضر "الدفاع الجوى"
طالب المدعون بالحق المدنى بقضية الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى فى جلسة اليوم صور من محاضر قضيتى الدفاع الجوى وجنحة الاعتداء على وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق المتهم فيهما أعضاء من رابطة الوايت نايتس وضمها لملف القضية.

وكشفت التحقيقات فى القضية عن أن مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" اجتمعوا على مقهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً، وبعد رصد حركاته استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم طلقة من "فرد خرطوش" باتجاهه أثناء خروجه من مقر النادى.


>- بدء محاكمة 21 من ألتراس الوايت نايتس بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365