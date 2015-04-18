المدعون بالحق المدنى بـ"الشروع فى قتل رئيس الزمالك" يطلبون ضم محضر "الدفاع الجوى"

طالب المدعون بالحق المدنى بقضية الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى فى جلسة اليوم صور من محاضر قضيتى الدفاع الجوى وجنحة الاعتداء على وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق المتهم فيهما أعضاء من رابطة الوايت نايتس وضمها لملف القضية.

وكشفت التحقيقات فى القضية عن أن مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" اجتمعوا على مقهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً، وبعد رصد حركاته استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم طلقة من "فرد خرطوش" باتجاهه أثناء خروجه من مقر النادى.

- بدء محاكمة 21 من ألتراس الوايت نايتس بتهمة الشروع فى قتل رئيس الزمالك