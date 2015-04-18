حبس 7 متهمين 24 ساعة لورود تحريات الأمن حول انضمامهم للإخوان بالمطرية

أمر المستشار ماجد مجدى، وكيل نيابة المطرية، بحبس 7 متهمين بينهم فتاة، 24 ساعة على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وذلك لورود تحريات الأمن الوطنى لإستبيان حقيقة الانضمام للإخوان من عدمه.

وتضم قائمة المتهمين كلاً من "أسامة.م" 67 سنة، مهندس ميكانيكى، و"محمد.ف.أ" طالب، و"محمد.ك.ح" 40 سنة، و"محمد.ص.أ" طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان، و"محمود. ر" طالب، و"جمال. ع.م" 55 سنة، دكتور بيطرى، و"هاجر.ع. ع" 20 سنة، طالبة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 7745 لسنة 2015 جنح المطرية، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، التظاهر بدون ترخيص، قطع الطرق، تعطيل الدستور.

وقال محمد عفيفى، دفاع المتهمين، إن الأوراق خلت من ثمة أحراز تؤيد رواية الضابط محرر المحضر، كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين من سراى النيابة بضمان، بالإضافة إلى استدعاء المبلغة لأقرب جلسة تحقيق وإحالتها للطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وأسبابها وتاريخ حدوثها.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام كل من ابتسام نجيب صليب وزوجها هانى مجدى كامل، بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة المطرية يفيد قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة خرطوش أثناء تظاهرهم، أمس الجمعة، ما أدى إلى حدوث إصابات متفرقة بها وبزوجها أثناء تواجدهم بشرفة المنزل، وبناء عليه توجهت قوة من قسم شرطة المطرية لمكان إرتكاب الواقعة، والقت القبض على المتهمين.

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